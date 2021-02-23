ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Amerika Birleşik Devletlerinin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le, dün telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiği haber verildi.

Hristodulidis’in görüşmede, Blinken’in gündemine, AB-Türkiye ilişkileri ile Türkiye’nin tutumu konusunu getirdiğini yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis ile Blinken’in uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin bir fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Fikir alışverişi esnasında Doğu Akdeniz’in stratejik önemi ile Türkiye’nin tutumunun da ortaya konduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in AB-Türkiye ilişkileri ile genel olarak Türkiye’nin uluslararası sahnedeki tutumuna atıfta bulunarak, somut eylemler aracılığıyla, Ankara’nın tutumunda özlü bir değişiklik olması gerektiği iddiasında bulunduğunu iletti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalarda, Türkiye’den olumlu ve yapıcı bir tutum görmeyi beklediklerini söyledi.

Görüşmede Rum kesiminin Doğu Akdeniz bölgesindeki rolüne de değinen Hristodulidis, gelişmekte olan işbirliklerinin önemine işaret ederek, AB ile ABD’nin, bir barış, işbirliği, istikrar ve refah öyküsü meydana getirilmesi için, bölge devletlerinin çabalarını desteklemesi gerektiğini savundu.

Türkiye’nin önemli bir ortak olduğunu kabul eden ABD Dışişleri Bakanı ise, konuşmasında “ülkenin Batı’ya odaklanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini” ifade etti.

AB ile ABD’nin Türkiye’ye yönelik ortak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyleyen Blinken, Türkiye’nin somut faaliyetler ve sonuçlarla tutum değişikliği göstermesi şartıyla, ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını savundu.

Blinken, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki işbirliğini ve son yıllarda geliştirilen inisiyatifleri desteklediğini sözlerine ekledi.