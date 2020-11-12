ABD Dışişleri Bakanlığı raporu Rum basınında

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesindeki ileri sürülen Türk ihlalleri konusunda bir rapor yayımladığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının 19 Nisan 2017-17 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan raporunu, ABD parlamentosundaki Dışişleri ve Savunma komiteleri ile Senatoya sunduğu da belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Yunan hava sahasında gerçekleştiği ileri sürülen Türk ihlalleri konusunda da bir rapor sunduğunu kaydeden gazete, iki raporun da 2019 yılının Aralık ayında imzalanan Doğu Akdeniz’le ilgili (East Med Act) yasa temelinde sunulduklarına işaret etti.

Raporda, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inde, yaklaşık 33 aylık bir zaman zarfında 18 olay kayda geçirildiği öne sürülürken, raporda “bölgedeki artan gerginliğin kayda geçirildiği” de belirtildi.