ABD ile Güney Kıbrıs arasında güvenlik anlaşması

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün gerçekleştirdikleri görüşmede, bölgedeki ortak tehditlerle mücadele yetisini arttırmak ve istikrarı sağlamak amacıyla bir “Niyet Beyanı” anlaşması imzaladılar.

Fileleftheros gazetesi: “Ortak Tehditlerle Mücadele – Kıbrıs ve ABD Sınır Güvenliği Konusunda Niyet Beyanı İmzaladı” başlıkları altında verdiği haberinde, ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Wolf ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Güney Lefkoşa’da bir araya gelerek, sınır güvenliğinde işbirliğinin arttırılmasını hedefleyen bir “niyet beyanı anlaşmasına” imza attıklarını yazdı.

Habere göre dün gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Wolf’un Güney Kıbrıs ziyaretinin, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin son dönemde ne kadar gelişip ilerlediğinin kanıtı olduğunu iddia etti.

Wolf’un ziyaretinin, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de, bölgesel güvenliği etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldiğinin de altını çizen Hristodulidis, ABD’li yetkililerin son dönemde sürekli gerçekleştirdikleri ziyaretlerin işbirliği için yeni ve dinamik koşulların oluşmasını sağladıklarını ifade etti.

Hristodulidis, bölgesel güvenlik, savunma, enerji, terörizmle mücadele ve ekonomi alanlarındaki işbirliğinde dinamik bir ilerleme kaydedildiğini öne sürerek ABD’yle imzaladıkları, sınır güvenliğini güçlendirme amaçlı niyet beyanı anlaşmasıyla ortak tehditlere göğüs gelmek yetisini arttırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Vekili Wolf’la gerçekleştirdikleri görüşmede ABD’nin vize uygulamasını kaldırma programında kaydedilen ilerlemenin de ele alındığını ifade eden Hristodulidis, eğitim, uzmanlık ve altyapıların geliştirilmesini de içeren savunma konularında iş birliği konusunun da dün görüşüldüğünü vurguladı.

Hristodulidis, önceki gün temelleri atılan “CYCLOPS” güvenlik ve savunma eğitim merkezinin Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki işbirliğinin gelişmesinin bir kanıtı olduğunu belirterek görüşmede Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında da Wolf’a bilgi verdiğini ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Vekili Wolf ise açıklamasında, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin başladığı tarihten bugüne kadarki 60 yıllık süre zarfında hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü olmadığa inandığını ifade etti.

Hristodulidis’le gerçekleştirdikleri görüşmede, Doğu Akdeniz’deki ortak güvenlik sorunları ve istikrarın sürdürülmesi konularını ele aldıklarını vurgulayan Wolf, “tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda güçlü iş birliğine gidilmesinden gurur duyduğunu” da sözlerine ekledi.

Gazete bir diğer haberinde ise, Wolf’un Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris’le de biraraya geldiğini aktardı.

Habere göre yapılan resmi açıklamada, Wolf-Yoliti-Nuris görüşmesinde, terörizmle mücadele ve sınırların etkin korunması konuları ele alınırken, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarına vize uygulanmasının kaldırılması konusunda atılacak adımlar da görüşüldü.