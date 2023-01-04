ABD ile ilk savunma işbirliği programı imzalandı

Güney Kıbrıs ile ABD arasında 2023’e dair ilk ikili savunma iş birliği programının imzalandığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis kişisel sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda ilk savunma işbirliği programının imzalanmasından memnuniyet belirterek, iki taraf arasında gelişen ve birbirini pekiştiren bir ilişkinin istikrarla gelişmekte olduğunu kaydetti.

RMMO ile ABD silahlı kuvvetleri arasında 2023’e dair ilk ikili savunma işbirliği programı 29 Aralık 2022’de RMMO karargâhında imzalandı. RMMO adına Albay Lukas Hacikonstantas ile ABD’nin Güney Kıbrıs’taki askerî ataşesi Albay Roger Bowman tarafından imzalanan program iki taraf arasındaki ikili askerî işbirliğini güçlendirmek için gerek Güney Kıbrıs’ta gerek ABD’de gerçekleştirilecek bir dizi faaliyet öngörüyor.

İki taraf 19 Eylül 2022’de, Güney Kıbrıs’ın “State Partnership Program”a katılımını onayan ordonat konularında karşılıklı destek anlaşması imzalamıştı. Güney Kıbrıs New Jersey eyaleti ile State Partnership Program’a katılımı ile ilgili anlaşmayı 2023 yılı içerisinde imzalayacak.