ABD Rumlara uygulanan yaptırımlar konusunda Rum Hükümeti’nin gösterdiği tavrı takdir etti

ABD’nin, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’nın uluslararası finans-bankacılık sistemine erişimini engellemek maksadıyla Güney Kıbrıs’taki özel ve tüzel kişilere uyguladığı yaptırımlar karşısında Rum Hükümeti’nin gösterdiği tavrı takdir ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis dün ABD’nin yaptırımları konusundaki açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın stratejik ilişkisine bağlı olduğu ABD makamlarıyla iletişimde kalıp, koordinasyon içinde ilişkiye devam edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, ABD’nin Güney Kıbrıs ile yasadışı finansman akışıyla mücadele ve Rusya’ya yaptırım uygulanması konusundaki işbirliğinin oldukça iyi olduğu vurgulandı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçisi Julie Fisher’ın da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ABD'nin, Rusya’ya yaptırımlar konusunda Güney Kıbrıs makamlarının gösterdiği işbirliğini takdir ettiğini kaydettiğini yazdı.