ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi yasa tasarısına Güneyden yorumlar

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin, ABD’li Senatörler Robert Menendez ile Marco Rubio tarafından sunulan “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı” yasa tasarısını önceki gün onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Yasayla da Sağlamlaştırıldı… ABD’nin Kıbrıs-İsrail-Yunanistan’a Desteği Yasallaştırıldı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, ABD’nin söz konusu tasarıyla, Doğu Akdeniz’deki menfaatlerini garanti altına almayı ve Rusya’nın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üzerindeki nüfuzunu mümkün olan en az düzeye indirmeyi amaçladığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi’nin yasa tasarısının kabul edilmesinden memnun olduğunu ve kabul edilen tasarı kapsamında, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü işbirliği ile üç ülkenin enerjiyle ilgili hedeflerinin ABD tarafından stratejik destek aldığını kaydetti.

Gazete ayrıca, yasa tasarısıyla birlikte, ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosuyla ilgili 40 sene önce alınan “haksız karara” son verildiğini belirtirken, bu gelişmenin Güney Kıbrıs açısından özlü bir önemden çok, etik bir önem teşkil ettiğini yazdı.

Yasa tasarısının Güney Kıbrıs açısından tatmin edici olmasına karşın, birtakım olumsuz unsurlar içerdiğini de belirten gazete, yasa tasarısına Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali için Rum limanlarına yanaşmasının reddedilmesi maddesinin eklendiğini kaydetti.

Gazete, diplomatik çevrelere dayanarak, bu maddenin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olmasından ötürü” uygulanabilir olmadığını ve böyle bir yaptırımın NATO üyesi ülkelere dahi uygulanamadığını yazdı.

Habere göre “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı” yasa tasarısı, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan enerji işbirliğinin kolaylaştırılmasına yönelik ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi oluşturulmasına yetki verilmesi, Yunanistan’a 3 milyon dolarlık yabancı askeri finansman (FMF) verilmesi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a uluslararası askeri eğitim finansmanı sağlanması ve Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya devam ettiği sürece F-35 savaş uçağı verilmesinin engellenmesi gibi unsurlar içeriyor.

Gazete, yasa tasarısında üç düzenleme yapıldığına da işaret ederek, bunlardan ilkine göre, silah ambargosunun kaldırılması için, Güney Kıbrıs’ın ABD ile kara para aklamayla mücadele ve finansal denetimler konusunda işbirliği yapmaya devam etmesinin ve Rus gemilerinin Rum limanlarında yakıt ikmali yapmasının engellenmesinin şart koşulduğunu yazdı.

Habere göre ikinci düzenleme ise, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a verilecek askeri eğitim yardımında yapıldı. Bu düzenlemeye göre ise, Yunanistan’a 2020, 2021 ve 2022 yılları için 1,3 milyon, 1,2 milyon ve 1,8 milyon dolar; Güney Kıbrıs’a ise 200, 500 ve 750 bin dolarlık askeri eğitim yardımı verilmesi öngörülüyor.

Gazete, üçüncü düzenlemenin ise teknik özellikli olduğunu, ancak Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ni ihlallerine ilişkin olduğunu kaydederek, bu düzenlemeye göre ABD Kongresi’nin bundan böyle, Türkiye’nin tüm ihlalleriyle ilgili ayrı bir başlıkta bilgilendirileceğini yazdı. Önceki yasa tasarısına göre, Güney Kıbrıs ile ilgili durumlar Yunanistan ile beraber değerlendiriliyordu.

PRODROMU: “KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN AKDENİZ’İN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ ROLÜNÜN TANINMASI ÖNEMLİ”

Gazete devamla, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuyla ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın, stratejik bir bölge olan Akdeniz’in güneydoğusundaki rolünün ABD tarafından tanımasının önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Prodromu, yasa tasarısında Güney Kıbrıs’a verilen önemden dolayı memnun olduklarını dile getirirken, bu önemin iki ülke arasındaki işbirliğinin yükseltildiğini gösterdiğini söyledi.

AKEL’DEN SERT TEPKİ

Gazete, bir başka haberinde ise, AKEL’in ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen ve yakın gelecekte ABD Senatosu’nda oylamaya sunulacak olan yasa tasarısına sert tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre AKEL, baştan beri bu yasa tasarısına karşı çıkan ilk parti olduğunu belirterek, yasa tasarısında kabul edilen değişiklik önerilerinin, partinin daha önce dile getirdiği endişeleri haklı çıkardığını ve ülkeyi uluslararası çatışmalar alanına dönüştürdüğünü kaydetti.

AKEL, Güney Kıbrıs’a uygulanan “haksız silah ambargosunun” kaldırılması meselesinin başka konulara bağlandığını ve Rusya gibi önemli bir ülkeyle olan ilişkileri ciddi şekilde tehdit ettiğini; ayrıca meydana gelen gelişmelerin, Rum Hükümeti’nin ABD ile kapalı kapılar ardında anlaşıp herkesten sakladığı daha birçok şey bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

Habere göre AKEL, Rum Hükümeti’nin ABD ile neler anlaştığı konusunda halkı ve siyasi güçleri bilgilendirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

ANASTASİADİS’TEN DE ELEŞTİRİ GELDİ: “DÜZENLEME TALİHSİZ”

Bu arada Alithia gazetesi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, silah ambargosunun kaldırılması için Rus gemilerine erişim engeli konmasının şart koşulduğu yasal düzenlemeyle ilgili “talihsiz bir düzenleme” dediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Menendez ile Rubio’nun üstlendiği inisiyatifi ve başta sunulan yasa tasarısını selamlarken, yapılan düzenlemeler nedeniyle üzgün olduğunu ve bu düzenlemelerin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını” etkilediğini dile getirdi.

Anastasiadis, bugüne kadar herhangi bir ülkeye yapılan yardımların insani yardım çerçevesinde yapıldığını ifade etti.