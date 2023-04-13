ABD ve İngiltere Rusya’ya yaptırımlar çerçevesinde 10 Kıbrıslı Rum’a yaptırım uygulama kararı aldı

ABD ve İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle Rus vatandaşları ve özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın iş adamlarına uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, bu kişilere yardım ettikleri gerekçesiyle 10 Kıbrıslı Rum hakkında yaptırım kararı aldı.

Politis ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, ABD ve İngiltere’nin, aralarında tanınmış avukat ve muhasebecilerin de bulunduğu 10 Kıbrıslı Rum’a yönelik kısıtlama ve yaptırım uygulanması kararı aldıklarını yazdılar.

Gazete, İngiltere ve ABD’nin, özellikle Putin’e yakınlıklarıyla bilinen Roman Abramoviç ve Alişer Usmanov’un arabuluculuklarını yapmakla suçladığı 10 Kıbrıslı Rum hakkında yaptırım kararı aldıklarını belirtti.

İlk açıklamanın İngiltere’den geldiğini ve İngiltere’nin, Güney Kıbrıs’ın tanınmış avukatlarından Hristodulos Vasiliadis ile muhasebecilerinden Dimitris Yoannidis’in mal varlıklarının dondurulması ve seyahat ve mesleklerini icra etmekten men edilmeleri kararını aldığını aktaran gazete, ardından ABD’den gelen bir diğer açıklamayla listeye yeni Kıbrıslı Rumların eklendiğini vurguladı.

Habere göre, Kiriakos Attakuris, Marinela Yeorgiu, Kostas Yannaku, Kiriaki Dimitriu Kamberi, Dimitris Sergidis, Andonis Kiriaku Bakana, Anna Maria Vasiliadi, Hristodulos Yeorgiu Vasiliadis ve Yorgos Vasiliadis, ABD’nin yaptırım listesinde yer alan Kıbrıslı Rumlar oldular.

İngiltere ve ABD’nin listesinde bulunan Hristodulos Vasiliadis’in “Christodoulos G. Vassiliades & Coç LLC” isimli avukatlık şirketinin de ABD’nin yasaklı listesinde yer aldığını aktaran gazete, Avrupa Birliği’nin bu listede yer alan kişilere yönelik bir yaptırım ilan etmemesine karşın bugüne kadarki uygulamanın AB’nin yaptırım kararlarını uygulaması şeklinde olduğunu, bunun etkilerinin yakın zamanda özellikle Güney Kıbrıs’taki bankacılık sektöründe gözlemleneceğini belirtti.

Gazete, Avukat Vasiliadis ve muhasip Yoannidis’in, Rus milyarder Abramoviç’in 760 milyon Sterlinden fazla parasının denizaşırı yapılanmalara aktarılması ve deniz aşırı şirketlerin kayıtlarının yapılması gibi faaliyetlerde bulunduklarının düşünüldüğünü vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023, 13:53