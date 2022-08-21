ABD’de yaşayan Rumlardan Biden tepkisi

ABD’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu AHEPA isimli örgütün “Yüksek Genel Sekreteri” Savvas Çivikos, Biden hükümetinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığından yakındı.

Yakın geçmişte Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Dış Rumlar konferansı kapsamında Rum tarafını ziyaret eden Çivikos Fileleftheros’a verdiği söyleşide Joe Biden başkanlığındaki şimdiki ABD yönetiminin ABD’deki Rum örgütlerini hayal kırıklığına uğrattığını çünkü Türk-Yunan meselelerinde işbirliklerinin, bekledikleri kadar “olumlu” olmadığını söyledi.

Çivikos “Dışişleri Bakanı Mike Pompeo güdümündeki Trump hükümetinin ABD’nin Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail ile ilişkilerinin gelişmesinde sağlam temeller attığını itiraf etmeliyiz. 3+1 de onların zamanında başladı. Biden’ın Kıbrıs ve Yunanistan’la ilişkilerinin evveliyatı sebebiyle daha fazlasını beklediğimiz bugünkü hükümet maalesef hepimizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

-“Önlerinde diken olacağız”

Destek verdikleri Demokrat milletvekilleri Frank Palone ve Criss Papas’ın imza kampanyası başlatarak imza kampanyası başlatarak ve Temsilciler Meclisi’nde inisiyatif alarak Türkiye’ye F-16 satışına karşı Amerikan hükümetine güçlü bir mesaj verdiklerini anlatan Çivikos “Amerikan hükümetinin sonunda Türkiye’ye yeni nesil uçaklar satma yolunu bulacağından çok korkuyoruz. Ama bizler her zaman ­önlerinde diken olacağız” ifadelerini kullandı.

Çivikos Yahudi Lobisi ile ilişkilerinin o kadar da iyi olmadığı zamanlarda ABD’de işlerinin çok zor olduğunu ancak Güney Kıbrıs ile İsrail’in aynı çizgide ilerlemeye başlamasının durumu değiştirdiğini, artık Washington’daki Yahudi Lobisi’nden büyük yardım aldıklarına dikkat çekti.

Son 10 yıldır Yahudi Lobisi ile aralarındaki mükemmel işbirliği neticesinde çok etkileyici sonuçlar aldıklarını anlatan Çivikos ABD’deki büyük Yahudi örgütlerinin başkanlarıyla sıklıkla İsrail’e gittiğini ve belirli zamanlarda Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı ziyaret ettiklerini, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la işbirliğinden çok memnun olan İsrailli yetkililer tarafından bir “sevgiyle” karşılandıklarını ekledi.

Savvas Çivikos ABD’li Rumlar olarak Kıbrıs sorununda, Türk askeri çekilmeden ve garantiler kaldırılmadan bir çözüm olamayacağına inandıklarını belirterek, üç Rum başkan adayı ile işbirliği yaptıklarını söyledi, “Türkiye askerini ve garantileri çekerek bir çözüme katkı koymaya mecbur edilmezse, anlaşılacağı gibi, herhangi bir şey imzalayabilecek Kıbrıslı başkan yoktur” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 13:06