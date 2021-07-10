ABD’de yaşayan Rumların talepleri

ABD’de yaşayan Rumların örgütlü olduğu, (AHEPA, AHI, PSEKA, “Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu”, HALC vb) en büyük 10 örgütün başkanları, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndererek, “ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nden Maraş’ta yetkisini kullanmasını istemesini” talep ettikleri bildirildi.

Fileleftheros’un “Maraş İçin Biden’in Müdahalesini İstiyorlar… HelenAmerikan Örgütlerinin Başkanlarından ABD Başkanı’na Mektup” başlıklı haberine göre Biden’a hitap edilen mektupta Türkiye’nin faaliyetlerinin, “ ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini tehdit etmekte olduğu” öne sürüldü.

Biden’a “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kıbrıs konusunda uyarınız ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı, egemenliğini tehdit eden ve istikrarı bozan eylemlerine daha fazla devam ederse Türkiye’nin cezalar ve sert sonuçlarla karşı karşıya kalacağı mesajını veriniz. ABD hükümetinin BM’den Maraş’taki yetkilerini kullanmasını istemesini talep ediyoruz” denildi.