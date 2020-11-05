ABD’den iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne destek

ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Gail Garber’ın geçtiğimiz Salı günü düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa da değindiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “iki kesimli iki toplumlu federasyona olan desteğin yıllardır Amerikan politikasının alameti farikası olduğunu ve olmaya devam edeceğini” dile getiren Garber, ABD’nin “Kıbrıs liderliğindeki bir çözüme olan sürekli desteği” konusunda da güvence verdi.

Konuşmasında, ABD’deki başkanlık seçimlerinin Güney Kıbrıs-Amerika ilişkileri açısından önemine de değinen Garber, Amerikalıların başkan olarak kimi seçeceklerinden bağımsız olarak, ABD’nin Güney Kıbrıs’la işbirliği yapmak için yollar bulmaya devam edeceğini, Rum tarafının pandeminin ekonomik etkilerinden kurtulmaya ilişkin çabalarını destekleyeceğini, gençleri ABD’de okumaya teşvik etmeyi sürdüreceğini, aynı zamanda güvenlik alanındaki işbirliğini inşa etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.