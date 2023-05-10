ABD’den yaptırımlar konusunda ilk bilgiler geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum makamlarının Amerika Birleşik Devletlerinden (ABD), Amerikan yaptırımları listesinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili ilk bilgi paketini aldığını ve önümüzdeki dönemde iki bilgi paketi daha gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Alithia gazetesinde “ABD Bizi Bilgiye Boğuyor” başlığıyla yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen 13’üncü “Nicosia Economic Congress” çerçevesinde konuşan Hristodulidis, ilk bilgi paketinin hali hazırda Başsavcıya yönlendirildiğini de söyledi.

Açıklamasında, dün sabah erken saatlerde “Stockwatch’da” yayımlanan konuyla ilgili bilgileri teyit eden Hristodulidis, ABD’den ilk bilgileri, ilk bilgi paketini aldıklarını ve ileriki dönemde bunu iki bilgi paketinin daha izleyeceğini ifade etti.

Dün sabah konuyla ilgili olarak Başsavcıyla konuştuğunu ve Rum Yönetiminin yetkili makamlarının üzerinde çalışmaya başlaması için geçen gün aldıkları bilgilerin kendisine gönderileceğini söylediğini ifade eden Hristodulidis, özellikle ABD ve İngiltere tarafından Kıbrıslı Rumlara uygulanan kısa süre önceki yaptırımların akabinde, Güney Kıbrıs’ın adının ve güvenirliğinin bir iş ve finans merkezi olarak korunmasının özellikle önemli olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Hristodulidis, bu hedefin büyük önem taşıyan bir hedef olduğunu da yineledi.

Hristodulidis, konferansa katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, bu konuya ciddiyetle yaklaşmalarının, aynı zamanda hiç kimsenin ülkenin adını kirletmesine izin vermemek için ellerinden geleni yapmalarının acil olduğunu da dile getirdi.

-800 sayfadan oluşan bilgi

Öte yandan “Stockwatch’ta” yer alan bilgilere dayanarak, Rum makamlarının geçen gün teslim aldığı bilgilerin 800 sayfadan oluşan büyük bir portföy olduğunu ifade eden gazete, söz konusu bilgilerin, Amerikalıların ve İngilizlerin listesinde yer alan Aliser Usmanov isimli Rus oligarkın faaliyetlerine karıştığı görülen Güney Kıbrıs’taki avukatlık büroları ile denetim büroları dikkate alınarak hazırlandığına işaret etti.

Gazete, ABD’nin yaptırımlar listesinde, geçen nisan ayından bu yana Rum makamlarının da bilgisi dahilinde olduğu üzere “Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC’nin” bulunduğunu da ekledi.

Politis gazetesi de “Yaptırımlarla İlgili Bilgiler 800 Sayfa” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki gerçek ve tüzel kişilerle ilgili yaptırımlarla ilişkili bilgilerin, geçen pazartesi günü ABD ve İngiltere’den geldiğini yazdı.

“Güvenilir bir uluslararası ekonomi kaynağına” dayanarak, Nikos Hristodulidis’in başkanlığı devralmasından bu yana, Amerikan makamları ve birimlerinin, yaptırımlar konusunda Güney Kıbrıs’taki makam ve birimlerle yakın işbirliğinde olduklarını yazan gazete, aynı kaynağa dayanarak, Rum hükümetinin, ülkenin adını uluslararası alanda lekeleyen meselelerle ilgili davada sonuna kadar ilerleme konusunda kararlılık gösterdiğine işaret etti.

Aynı kaynak, Hristodulidis hükümetinin sözlerden eylemlere geçme konusundaki gerçek iradesinin burada ortaya çıkacağını da belirtti.

-Başsavcının açıklaması

Açıklamasında, Kıbrıslı Rumlar tarafından suç işlenip işlenmediğinin tespit edilmesi için, belgelerin Hukuk Dairesi tarafından inceleneceğini dile getiren Başsavcı Yorgos Savvidis ise, tüm belgelerin değil, Rum Yönetimi tarafından suç işlendiği iddiasında bulunulan noktaların inceleneceğini belirtti.

Bu durumda sadece başsavcının yetkili olduğunu ve başsavcının polis tarafından araştırma yapılması için direktif vereceğini kaydeden gazete, başsavcının, 2016 yasası temelinde, yaptırımlarla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta ceza gerektiren suçların, AB ve BM yaptırımlarının ihlalini teşkil ettiğini söylediğini de ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Barolar Birliğinin başkanlıktan söz konusu bilgileri hali hazırda istediğini ve hedefin, belgelerin Barolar Birliği tarafından kurulan üç üyeli komitenin önüne konması olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili haber Fileleftheros’ta “Yaptırımlarla İlgili 800 Sayfayı Buyurun”, Haravgi’de ise “Yaptırımlar: ABD’den İki Paket Daha Geliyor- Hristodulidis’ten Ülkenin Güvenirliğinin Korunması Konusunda Yeni Teyitler” başlıklarıyla yer aldı.