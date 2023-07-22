AB’den gizli mal varlıkları konusunda Güney Kıbrıs’a sert mesaj

Avrupa Komisyonu’nun "gizli mal varlıkları" konusunda, Güney Kıbrıs’a sert bir mesaj gönderdiği haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a, sistemde yer alan ve muhtemelen Rus oligarklara ve Rus oligarklarla işbirliğinde bulunan diğer kişilere ait; yaptırım altındaki mal varlıklarının kaçırılmasına yardımcı olma işlevi gören "gizli mal varlıkları" konusunda sert bir mesaj gönderdiğini yazdı.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a bir uyarı mektubu göndererek “yasa dışı faaliyetlerden elde edinilen gelirin yasallaştırılmasına karşı, 5’inci yönergenin yanlış uygulanması yüzünden Güney Kıbrıs aleyhinde bir ihlal prosedürü başlattığını” duyurduğu belirtildi.

İlgili açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ın ilgili direktifi ulusal hukuka aktardığını bildirdiğini, ancak Avrupa Komisyonu’nun birçok yanlış aktarım tespit ettiğini yazan gazete, bunların özellikle gerçek hak sahipleriyle ilgili ulusal sicille alakalı olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs aleyhinde bir ihlal prosedürü başlatma kararını yorumlayan Güney Kıbrıs Maliye Bakanlığı ise açıklamasında, konunun Hukuk Dairesi'yle işbirliği içerisinde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.