ABD’nin casus yazılım üreten şirketleri içeren kara listesiyle Güney Kıbrıs ilişkisi

ABD’nin casus yazılım ürettikleri gerekçesiyle kara listeye aldığını açıkladığı dört şirketin Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olmadıkları ancak bu şirketlerin, Güney Kıbrıs’ta faaliyetlerde bulunan ve bir dönem isimleri yoğun şekilde gündeme gelen iki işadamının şirketiyle ilişkilendirildiği bildirildi.
Söz konusu şirketin sahipleri olan Tal Dilian ve Avraam Sahak isimli işadamlarının Güney Kıbrıs’ta çeşitli casus faaliyetlerinde bulundukları iddialarının gündeme gelmesine karşın söz konusu şirketin Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olmadığı, bu sebepten ötürü de Rum ilgili makamlarının herhangi bir girişim üstlenmelerine gerek görülmediği vurgulandı.