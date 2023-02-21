ABD’nin talebiyle Larnaka Havaalanında tutuklanan İsrailli öğretim görevlisinden açıklama geldi

ABD’nin İnterpol aracılığıya çıkardığı kırmızı bülten sebebiyle geçtiğimiz Perşembe günü Larnaka Havaalanı’ndan İsrail’e gitmek isterken tutuklanan 56 yaşındaki Gal Luft dün yazılı bir açıklamada bulunarak suçlamaları reddetti ve tutuklanmasından ABD Başkanı Joe Biden ve ailesini sorumlu tuttu.

Fileleftheros gazetesi, İsrailli öğretim görevlisi Gal Luft’un ABD’nin talebi sebebiyle geçtiğimiz Perşembe günü Larnaka Havaalanından İsrail’e gitmek isterken tutuklanmasının akabinde gerek kendi sosyal medya hesabı gerekse avukatı aracılığıyla yazılı açıklamada bulunduğunu yazdı.

Luft açıklamasında özetle, kendisini hiçbir zaman silah tüccarı olmadığını ve ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlunun karıştığı rüşvet skandalına dair bilgi vermesinin engellenmesi için ABD hükümeti tarafından susturulmak istendiğini iddia etti.

Gazete, Luft’un Washington merkezli “Uluslararası Güvenlik Analizi Enstitüsü’ne” başkanlık ettiğini ve ABD Enerji Güvenlik Konseyi’ne da danışmanlık yaptığını belirtti.