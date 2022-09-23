ABD’nin tepkisini çekmemek için Lavrov’la planlı görüşmesini iptal etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rusya’dan Ercan Havaalanı’na direkt uçuşlar başlayacağı haberleri üzerine, 77’nci BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşme ayarladı. 21 Eylül Çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşeceği açıklanan görüşme son anda, Rum yönetimi tarafından iptal edildi.

Fileleftheros, “Kıbrıs İçin Rus Ruleti… Lavrov ile Görüşme İptal Edildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile KKTC’ye direkt uçuşlar konusunu görüştüğünü ısrarla söylerken Anastasiadis’in, AB’den ve ABD’den gelecek tepkiler nedeniyle Lavrov’la görüşmesini iptal ettiğine dikkat çekti.

Ukrayna krizinin başlangıcından beridir Rum-Rus ilişkilerinin “bir fiskede yıkılacak durumda olduğunu” vurgulanan haberde “Moskova ile çatışmadan AB kararlarına uymaya çalışan” Rum yönetiminin, Rus-Türk ilişkilerinin sürekli iyileşiyor olmasına tanıklık ettiğine işaret edildi.

Habere göre Rum yönetimi, Putin’in kısmî seferberlik ilan etmesi ve nükleer imkânlarına atıf yapması ile kendisini nahoş gelişmeler kargaşası içerisinde buldu ancak diplomatik kaynaklar, özellikle AB Dışişleri Bakanlarının Moskova’ya yönelik yeni yaptırımlar belirlemek için olağanüstü toplanmasının hemen ardından Anastasidis'in, Lavrov ile görüşseydi AB’nin ve ABD’nin tepkisini çekeceğine vurgu yaptı.

Rum Sözcü Marios Pelekanos Rum yönetiminin, “Rusya ile siyasi ve ekonomik bağları olmasına rağmen, bir AB üyesi olarak Rusya’ya yaptırımlar konusunda Brüksel örneğini takip ettiğini, daha önce de yaptığı gibi Avrupalı ortaklarıyla birlikte hareket ettiğini” söyledi.

Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis de, katıldığı AB Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Putin’in, Ukrayna’nın bazı bölgelerinde referandum düzenleneceğini açıklamasını hatırlatarak, “Biz Kıbrıs’takileri ilhak emsali yaratılması çok ilgilendiriyor bu nedenle tepkiye, diğer ortaklarımızla birlikte biz de katılacağız” ifadesini kullandı.

Alithia, “AB Anastasiadis-Lavrov Görüşmesinin İptalini Alkışlıyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Lavrov’la planlı görüşmesini son anda tek taraflı iptal etmesinin Rum tarafında yoğun kaygı yarattığını ancak Brüksel’in bu kararı “alkışladığını” yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu Dış Konulardan Sorumlu Sözcüsü Peter Stano, Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) sorusuna karşılık “Günbegün, adım adım tırmanan bir atmosfer içerisinde Rus yetkililerle, özellikle de Lavrov’la özellikle New York’ta, özellikle de bu hafta doğrudan temas yapılmasının hiçbir anlamı yok” dedi.