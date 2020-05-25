Açıklamaları Rum basınında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun sondajlarla ilgili açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

Fileleftheros gazetesi habere “Akdeniz’deki Sondajlar Durmayacak- Türkiye Hepsini Kendi İstiyor- Çavuşoğlu Kıbrıs’ın Güneybatısındaki Sondajları Durdurmanın Söz Konusu Olmadığını Açıklığa Kavuşturdu” başlığıyla yer verirken, Alithia “Türkiye Burada Olmaya Devam Ediyor- Kıbrıs’ta Sondajlara Devam Ediyoruz- Kıbrıs Rum Kesimi Paylaşmayı Öğrenmiş Olsaydı Bu Gerginlikler Olmayacaktı”, Haravgi ise “Yalnızca Türkiye Doğu Akdeniz’de Sondajlara Devam Ediyor- Çavuşoğlu Kıbrıslı Türklerin Çıkarları Adına Israrcı” başlıklarını kullandı.

Politis ise “Ankara Diplomatik Bir Şekilde Bağırıyor- Türk Yetkililerden Doğu Akdeniz Merkezli Kreşendo Açıklamalar ve Tehditler- Kıbrıslı Rumlar Uzlaşsın” başlıklı haberinde, Çavuşoğlu yanı sıra Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamasına da yer verdi.

