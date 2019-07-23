Açıklamaları Rum basınında...Hükümet Sözcüsünden yalanlama geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki görüşmeler sırasında “kendisine göre en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğunu” söylediği şeklinde dün yaptığı açıklamalar, Rum basınında geniş yankı bulurken; Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’dan yalanlama geldi.

Politis gazetesi, “Birileri Bize İki Devlet Konusunda Doğruları Söylemiyor – Çavuşoğlu Başkan’ı Gizli Görüşmeler Konusunda Zan Atlında Bırakıyor – Çavuşoğlu Yüzünden Karmaşa – Anastasiadis’i İki Devletli Çözümle Suçluyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamalarının Kıbrıs sorunu tartışmalarına “ateş düşürdüğü” yorumunda bulundu.

Gazete, Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki görüşmeler sırasında kendisine, “kendisi için en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğu, federasyon çözümünün, Kıbrıslı Rumların yetki ve erkleri Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı istemedikleri için mümkün olmadığını, federasyonun işlemeyeceğini, ancak bunu seçimlerden sonra konuşalım dediğini” söylediğini yazdı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarına benzer iddiaların kamuoyu önüne ilk kez gelmediğini ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da, Kıbrıs Rum tarafının kapalı kapılar ardından sunduğu tezler konusunda şüpheler uyandırmakta olduğunu belirten gazete, Kıbrıs Rum basınında ise, diplomatik kaynaklara dayandırılarak benzer iddialarda bulunan birçok makalenin bulunduğunu vurguladı.

Gazete, Çavuşoğlu’nun söz konusu açıklamalarına Kıbrıs Rum tarafından hemen yanıt geldiğini ve Rum Sözü Prodromos Prodormu’nun, Çavuşoğlu’nun açıklamalarını yalanlamak için yine Çavuşoğlu’nun geçmiş tarihte “Politis” gazetesinde yer alan bir söyleşini kaynak gösterdiğini belirtti.

Habere göre Prodromu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığı iddia edilerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu iddialardan duyduğu üzüntü dile getirildi.

Prodromu, Çavuşoğlu’nun 24 Kasım 2018 tarihinde “Politis” gazetesinde yer alan söyleşisine atıfta bulunarak, Türk Dışişleri Bakanı’nın bu söyleşisinde benzer hiçbir iddiayı dile getirmemiş olduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun söz konusu röportajında, “Anastasiadis’in tezleri konusunda çok net olduğunu ve daha gevşek bir federasyona ilişkin kendisine ne söylediğini kamuoyuyla paylaştığını” söylediğini dile getiren Prodromu, BM parametreleri dışında kalan çözümlere ilişkin değinmeler ve tartışmaların, Çavuşoğlu, Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından dile getirilmekte olduğu iddiasında bulundu.

Prodromu, Rum lider Anastasiadis’in “çıkmazların aşılabilmesi adına, her zaman BM parametreleri, yani iki toplumlu iki kesimli federasyon çerçevesinde yer alan, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunması için bir dizi alternatif öneri sunduğunu” da iddia etti.

Gazete ise, Çavuşoğlu’nun 24 Kasım 2018 tarihinde verdiği ve Rum başkanlık sarayının atıfta bulunduğu söyleşisinde “federal çözümün başarısız olduğu, Türkiye olarak bu çözümü ihtimal dışı görmemelerine karşın tüm diğer seçeneklerin de hep birlikte değerlendirilmesinin gerektiğine inandığını” söylediğini yazdı.

Gazete, her halükarda Kıbrıs sorununa ilişkin oluşan ortamın, tüm tarafların gerçek niyetlerini ortaya koyması gereken bir döneme girildiğini gösterdiği ve tarafların gerçek tutumlarının müzakere masasında değerlendirileceği yorumunda bulundu.

Haberde ayrıca, Çavuşoğlu’nun “gayrı resmi bir beşli konferansta Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturacak tüm alternatif çözümlerin ele alınması gerektiği” şeklindeki açıklamalarına da yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Çavuşoğlu Çabaları Mayınlıyor – Çavuşoğlu Liderler Görüşmesi Öncesinde İzlenim Yaratmaya Çalışıyor”.

Alithia: “İki Liderin 9 Ağustos’ta Görüşmesi Resmen İlan Edilmişken Çavuşoğlu Alevlendirdi – Anastasiadis Bana İki Devletten Bahsetti – Başkan’a Atfettikleri Gerçek Dışı”.

Haravgi: “Çavuşoğlu: Anastasiadis İki Devlet Önerdi”.