AEK Larnaka -Fenerbahçe maçı..Larnaka "ayakta"

UEFA Avrupa Ligi B grubu 4’üncü maçında bugün Larnaka’da oynanacak AEK Larnaka-Fenerbahçe karşılaşması için Larnaka’nın “tepeden tırnağa silahlı” olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Larnaka, AEK-Fenerbahçe Maçı İçin Tepeden Tırnağa Silahlı-200’den Fazla Polis Ayakta-Dronlarla Devriye” başlıklı haberinde güvenlik güçlerinin bu akşamki maç için Larnaka’da alacağı güvenlik önlemlerinin sert olacağını yazdı.

Rum polisinin belirlediği planının, Fenerbahçe kafilesinin adaya gelmesiyle birlikte uygulamaya sokulduğunu yazan gazete bu planının, Fenerbahçe kafilesinin adadan ayrılmasıyla son bulacağını belirtti.

Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, 200’den fazla polisin görev yapacağı mücadele için devasa operasyonu koordine edecek bir kriz merkezinin devrede olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe kafilesine eşlik edecek ve güzergah akışıyla uğraşacak başka polislerin de görev yapacağını yazan gazete Fenerbahçe takımının kaldığı otel ile hareket edeceği noktalarda güvenlik önlemlerinin alındığını maç sırasında, gerek içerde gerekse dışardaki polis sayısının da artırılacağını belirtti.

Habere göre büyük operasyona, polisin birçok biriminde görev yapan polisler dahil olacak. Teknik destek sağlayacak dronlar da devreye sokulacak.

Gazete özellikle Derinya, “Strovilya” (Akyar) ve Beyarmudu sınır kapılarında da ek güvenlik tedbirlerinin alınacağını, Türk takımının, açıkladığı şekliyle, birçoğu KKTC’den olan 500 taraftarın sahada olacağını yazdı.

-KOA’dan Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere yanıt

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Spor Örgütü’nün (KOA), Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere ve KKTC yetkililerinin yapmış olduğu “KKTC’den gelecek ve Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olmayan 200 kadar Fenerbahçe taraftarının sahaya girişinin yasaklandığı ya da ambargo uygulandığı” şeklindeki açıklamalarına yanıt verdiğini yazdı.

Gazete Rum Haber Ajansı’nın(KİPE) KOA’dan aldığı bilgilendirmeye göre, Rum takımlarının Avrupa maçlarında, kimliği olmayan taraftarların sahaya giriş yasağının, tüm takımlar ve maçlar için geçerli olduğunu yazdı.

Habere göre yapılan açıklamada Kıbrıs kimliği olmayan taraftarların, yabancıların girişine, sadece misafir takımın organize olan taraftar gruplarını sahaya getirmek istemesi ve bu yönde talepte bulunması durumunda izin verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca böylesi bir durumda, tribünlerde özel alan tahsis edilecek taraftarların listesinin de verilmesi gerektiği ancak bu maç için böyle bir şeyin de yapılmadığı belirtildi.

-AEK Larnaka Teknik Direktörü

Fileleftheros spor eki ise AEK Larnaka Teknik Direktörü Jose Luis Oltra’nın dün maç için düzenlediği basın toplantısına da yer verdi.

Habere göre Oltra, maçta eşitlik olmasının kendisini memnun etmeyeceğini, kazanmak için oynayacaklarını ve çabalayacaklarını ifade etti.

AEK-Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 19.45’te AEK Arena’da oynanacak.

Öte yandan Politis gazetesi karşılaşma ile ilgili haberinde karşılaşmayı sahada 600-700 kadar Kıbrıslı Türkün izlemesinin beklendiğini yazdı.

AEK’in bilet satışına dün akşam geç saatlere kadar devam ettiğini ve hepsinin satılması yönünde beklentinin bulunduğunu yazan gazete karşılaşmada 6 bin de AEK taraftarını olmasının beklendiğini belirtti.

-Larnaka Polisi

Habere göre Larnaka Polis Müdürlüğü yetkilisi Haris Hacıyiasemi gazeteye yaptığı açıklamada Kuzey’de ikamet eden ve karşılaşmayı izlemek isteyen Kıbrıslı Türklerini Ledra Palace sınır kapısına gideceğini ve burada polis tarafından kontrol edileceğini, daha sonra ise otobüslere bindirilerek AEK Arena’ya gideceklerini söyledi.

Hacıyasemi, Kıbrıslı Türk taraftarların stada girişinin, güvenlik önlemleri kapsamında olası bir olaydan kaçınılması için çok önce yapılacağını belirtti.

Fenerbahçe’nin kaldığı otel çevresinin yanı sıra takımın ve kafilenin geçeceği güzergahlarda da tedbirlerin alındığını söyleyen Hacıyasemi, maçı izlemek için İstanbul’dan taraftarların geleceğine dair bir bilginin bulunmadığını da ifade etti.