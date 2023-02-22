“Afrodit” doğal gazı için Chevron şirketinden Shell şirketine öneri

Chevron şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan “Afrodit” doğal gaz yatağı konusunda Shell’e resmi bir öneride bulunduğu ifade edildi.

Politis gazetesi, “Chevron’dan Shell’e 'Afrodit' Konusunda Öneri” başlığı altında verdiği ve enerji konularında yayın yapan “MEES” dergisine dayandırdığı haberinde, Chevron şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan “Afrodit” yatağındaki doğal gazın kullanımı konusunda Shell şirketine resmi bir öneride bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde, Chevron şirketinin, “Afrodit” yatağının kullanımında ortağı da olan Shell şirketinden, şirketin Mısır’da bulunan “West Delta Deep Marine (WDDM)” doğal gaz tesisini, “Afrodit” yatağından çıkacak doğal gazı değerlendirmek amacıyla kullanmayı talep ettiğini aktardı.

Chevron şirketinin Mısır hükümetiyle, “Afrodit” yatağı ortaklarına, bu yataktan çıkacak doğal gazın en az yüzde 50’sini ihraç etme izni vermesi konusunda anlaşma imzalamış olduğunu da belirten gazete, “Afrodit” yatağından çıkacak doğal gazın Shell’in WDDM tesisine aktarılmasının bir seçenek olarak bilindiğini vurguladı.

Gazete, bilgisine başvurulan bir uzmanın ise, Chevron şirketinin “Afrodit” yatağında ikinci bir doğrulama sondajı yapmadan adım atmayacağını dile getirdiğini de yazdı.