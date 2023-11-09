Afrodit için 20 Kasım’da karar verilecek

Güney Kıbrıs’ın, tek yanlı ilan edilen sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesinde” yer alan Afrodit yatağıyla ilgili “Front End Engineering Design (FEED)” araştırmasının başlamasıyla ilgili zaman takviminin dört ay yerine iki ay uzatılmasını kabul ettiği haber verildi.

Chevron şirketinin ilk başta müzakerelerin dört ay uzatılması konusunda öneride bulunduğunu, ancak Rum Yönetimi’nin bu süreyi fazla bularak bunun iki aylık bir zaman dilimiyle sınırlandırılmasını istediğini anımsatan Politis gazetesi, şirketin bu konuya 20 Kasım tarihine kadar yanıt vermesinin beklendiğini kaydetti.

Afrodit yatağıyla ilgili konsorsiyumun, Rum hükümetinin müzakerelerin iki aylığına uzatılmasına dair karşı önerisine vereceği yanıtla ilgili olarak “artık her şeyin açık olduğunu” ifade eden gazete, konsorsiyumda yer alan şirketlerden biri olan NewMed Energy’nin Tel Aviv borsasına yaptığı açıklamada, yönetici şirket olan Chevron’un, Rum hükümetiyle müzakerelerin bitmesine az bir zaman kalan 5 Kasım tarihinde Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’dan bir mektup aldığını bildirdiğini iletti.

Gazete mektupta Rum hükümetinin, “Front End Engineering Design (FEED)” araştırmasının başlamasıyla ilgili zaman takviminin başlangıçta planlandığı üzere 7 Kasım’da değil, 7 Ocak tarihine kadar iki ay uzatılmasını kabul ettiğinin ifade edildiğini aktardı.

Habere göre, NewMed Energy yaptığı açıklamada, şirket ortaklarının konuyla ilgili olası eylem planını inceleyeceklerini de söyledi.

Rum Yönetiminin 20 Kasım tarihine kadar, Afrodit yatağıyla ilgili konsorsiyumun görüşmelerin iki ay daha uzatılmasına dair isteği kabul edip etmediğini bildirmesini istediğini yazan gazete, konsorsiyumun ise Rum hükümetinin mektubunu inceleyeceklerini söylediğini belirtti.

Haberde adı belirtilmeyen “uzmanların”, NewMed Energy şirketinin açıklamasının üslubunun görüşmelerin sonucuyla ilgili iyimserliğe yer bırakmadığını belirttiklerini de kaydeden gazete, şirketin Rum hükümetin mektubuna olumlu veya olumsuz vereceği yanıtın 20 Kasım tarihinde ortaya çıkacağını ifade etti.

Hiç kimsenin önümüzdeki günlerin sonucunun ne olacağını öngöremeyeceğini de ileten gazete, şirketin görüşmelerin 4 aylığına uzatılmasını da istemesine yol açan en büyük sıkıntının, yüzer platform ünitesinin kurulması aracılığıyla Afrodit’le ilgili altyapılar meydana getirilmesi olduğunu anımsattı.

Gazete “uzmanların” Chevron şirketinin önermesi gerekenleri hali hazırda önerdiği ve şirketin muhtemelen başka tavizlerde bulunmaya niyetli olmadığını savunduklarını da ekledi.