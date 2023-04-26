Afrodit yatağında ikinci doğrulama sondajı yapılacak

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 12 numaralı parseldeki “Afrodit” doğal gaz yatağında ikinci doğrulama sondajının yapılması bekleniyor.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, “Stena Forth” isimli sondaj gemisinin bu hafta sonuna kadar sondaj yapılacak noktada sabitlenmesi ve çalışmaya başlamasının beklendiğini belirtirken söz konusu geminin çalışmalarının 2-3 ay sürmesinin beklendiğini vurguladı.
Gazete ayrıca, söz konusu sondajın, Afrodit yatağındaki doğal gaz miktarının kesinleştirilmesini amaçladığını da hatırlattı.