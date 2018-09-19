AFRODİT YATAĞINDAKİ DOĞALGAZI MISIR’A TAŞIYACAK OLAN BORU HATTI İÇİN İMZALAR ATILDI.

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “Afrodit” yatağındaki (12. parsel) doğalgazı Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşıyacak olan denizaltı boru hattı için bugün imzalar atıldı.

Rum radyosu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla’nın, anlaşmaya imza koyduğunu duyurdu.

İki bakan, anlaşmanın “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz doğalgazının geliştirilmesi için ‘dönüm noktası’ olduğunu” vurgulayarak, 30 gün içerisinde, iki ülkenin yetkili bakanlıklarındaki temsilcilerden oluşacak ortak takip komitesinin kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

İmza töreninde, Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Temsilcisi Anne-Charlotte Bournoville de hazır bulundu.