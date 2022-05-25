Afrodit’te, üretim sondajı olarak da kullanılacak yeni bir değerlendirme sondajı yapılacak

Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 12’nci parselindeki “Afrodit” yatağında ruhsat sahibi şirketlerle (Chevron, Delek ve Shell) Rum Enerji Bakanlığı arasında istişareler devam ederken “üretim sondajı olarak da kullanılacak bir değerlendirme (hesaplama) sondajı (A3) daha yapılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Politis “‘Afrodit’ Yatağı… Üretim İçin Anlaşma Yörüngesinde” başlıklı haberinde 2011’de keşfedilen Afrodit yatağında yeni bir değerlendirme sondajı yapılması kararı verildiği, geriye kalan tek şeyin, ilgili sondajın yapılma zamanının belirlenmesi olduğunu yazdı.

Habere göre Afrodit’in yüzde 30 hissesine sahip Delek’in yan kuruluşu olan “NewMed Energy” tarafından yapılan açıklamada “Afrodit” konsorsiyumunun, Chevron’un yüzde 45,3, Delek’in yüzde 39,7’si ve Ratio’nun yüzde 15 oranında hisse sahibi olduğu Leviathan gibi şirketlerin halen sürdürmekte olduğu diğer çalışmalarla eşzamanlı olarak Afrodit yatağını da geliştirme düşüncesinde olduğunu açıkladı.

Gazete devamla ENI ve TOTAL konsorsiyumunun Rum Yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki “6’ncı parseldeki Cronos-1 hedefinde sondaj çalışmalarının dün başladığını, çalışmaların Rum Enerji Bakanlığı’nın Hidrokarbon Dairesi tarafından sürekli izlenmekte olduğunu ekledi.