Ahilleas Dimitriadis "Hakikat Komitesi" hakkında konuştu

Güney Kıbrıs’ın tanınmış avukatlarından Ahilleas Dimitriadis, kayıplarla ilgili “Hakikat Komitesi’”nin kurulması için etkin faaliyetlere gereksinim olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğu “Hakikat Komitesi kurulması" önerisinin “fikir babası” Ahilleas Dimitriadis ile yaptığı söyleşide konuyu ele aldı.

Bu komitenin ilk kez Güney Afrika’da kurulduğunu, daha sonra ise başka ülkelerin de bunu örnek aldığına dikkat çeken Dimitriadis, hemen hemen yarım asırdır ailelere eziyet olan kayıplara ilişkin bu insani konudaki gerçeklerin ortaya çıkmasının herkesin yararına olacağını belirtti. Dimitriadis, zamanın kayıp yakınlarının aleyhine işlemesi nedeniyle de ilgili faaliyetlerin bir an evvel yapılması gerektiğini söyledi.

Dimitriadis, Hristodulidis’in “Hakikat Komitesi” önerisinin olumlu bir hamle olduğunu belirtti.