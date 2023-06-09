Aile içi şiddet olayları... Kurbanlar ifade vermeyi ret ediyor

Yargıya taşınan aile içi şiddet olaylarında, hassas kurbanlar olarak nitelendirilen mağdurların ifade vermeyi ret etmesi sonucu sanıkların serbest kaldığı ve suçlarından kurtulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, bu durum nedeniyle ortaya çıkan sorunların Hukuk Dairesi’nin girişimiyle dün masaya yatırıldığını yazdı.

Kurbanların neden geri adım attığı ve ifade vermekten vazgeçtiğine dair nedenlerin ele alındığı toplantıda ayrıca bir davanın görülmesi için 3-4 yıla gerek olduğuna da dikkat çekildiği kaydedildi.

Gazete, kurbanların ifade vermekten kaçınmalarının bir başka nedeninin ise eşleri veya yakın akrabaları tarafından yapılan şantaj ve baskılar olduğunu da yazdı.

Habere göre, toplantıda açıklamada bulunan polise bağlı ilgili birim sorumlusu Kula Lampbrianidu, geçen yıl 3 bin 200 aile içi şiddet olayının araştırıldığını söyledi.

Lampbrianidu, 2022 yılında aile içi şiddet olaylarının yüzde 40-45 oranında artış gösterdiğini de ifade etti.

Toplantıda, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Yardım Müsteşarlığı, polis ve Ruh Sağlığı Birimi’nden yetkililer yer aldı.