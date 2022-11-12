AKEL: “Anastasiadis’in iki devletle flört etmesi Kıbrıs’ın itibarını zedeledi”

AKEL Meclis Grubu Sözcüsü Yorgos Lukaidis, ileri sürülen Türk provokasyonları ve yeni oldubittilerle mücadele edilmesinin en iyi yolunun, Kıbrıs sorununun çözümünü her halükarda isteyen ve arzu eden taraf olduklarını sürekli ispat etmeleri görüşünün AKEL'de hakim olduğunu söyledi.
Yapılan icraatlarda tutarsızlıklar, gerilemeler ve çelişkiler olduğunu, bununla birlikte müzakere kazanımlarına bağlılık konusunda da tutarlı olmadıklarını ifade eden Lukaidis, Rum hükümetinin, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusunda blöf yaptığını düşündüğünü ve gerekli önleyici tedbirleri almadığını da sözlerine ekledi.