AKEL, Çavuşoğlu'nun mektubunu kınadı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Daimi üyeleri ile AB’ye gönderdiği ve “Kıbrıs MEB’ini Türk kıta sahanlığı olarak nitelediği” mektubunun, kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini iddia etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Kiprianu açıklamasında, AKEL’in, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesinde” (MEB) var olan sorunlar gerçekten ele alınmak isteniyorsa, inisiyatifler üstlenilmesi gerektiğini, çünkü yaptırımlar uygulanmaya çalışılmasının yeterli olmadığına dair tezini de yineledi.

Yaptırımlar uygulanmasının, sözde Rum MEB’indeki sorunları çözmediği gibi, Kıbrıs sorununu da çözmediğini savunan Kiprianu, bir yandan sözde Rum MEB’indeki ileri sürülen Türk saldırganlığına ve provokasyonlarına son verecek, diğer yandan da Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin perspektifleri açacak inisiyatifler üstlenmeleri gerektiğine işaret etti.

Kiprianu, AKEL’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir öneri sunduğunu ve kendisini bu öneriye iyi niyet ve mantıkla bakmaya çağırdığını sözlerine ekledi.

HRİSTODULİDİS: “ZAMANIN GEÇMESİ YENİDEN BİRLEŞMEYİ ZORLAŞTIRIYOR”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, bir açılışta yaptığı konuşmada, zamanın geçmesinin oldu-bittiler meydana getirdiğini ve yeniden birleşmeyi gittikçe daha zor hale getirdiğini öne sürdü.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Türk sanatçı Ümit İnatçı’nın“Mağusa Karanlık Oda” (FamagustaObsura) resim sergisinin açılışında konuşan Hristodulidis, “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil etmediğini” de savundu.

“Ne Kıbrıslı Rumlar, ne de Kıbrıslı Türkler olarak bu kaderi hak etmiyoruz” şeklinde konuşan Hristodulidis, ülkeyi yeniden birleştirmek için, ne gerekiyorsa yapılması gerektiğine işaret etti.

Sözlerine “bunu kendimize ve Kıbrıs’a borçluyuz” şeklinde devam eden Rum bakan, “birleşik, bölünmez, aynı zamanda refah ve ilerlemenin olduğu bir Kıbrıs’tan” söz etti.

Hristodulidis, Ümit İnatçı sayesinde, 2014 yılında, Mağusa Sur içinde bulunan “Agios Georgios Eksorinos” Kilisesinin çanlarının yeniden çaldığını da sözlerine ekledi.