AKEL'den destek

AKEL’in, 2023 Başkanlık seçiminde eski Müzakereci ve bağımsız Başkan adayı Andreas Mavroyannis’i destekleme kararı aldığı bildirildi.

Karar, bugünkü Rum gazetelerinin tümünde manşetten aktarılırken, Haravgi gazetesi “Bizi Memleket Sevdası Birleştiriyor, Çocuklarımızın Yarınları Bize İlham Veriyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Mavroyannis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgili, uluslararası camiada önemli ilişkilere sahip ve Güney Kıbrıs’ı yukarıya taşıyabilecek nitelikteki biri olduğunu öne çıkardı.

Gazete, dün gerçekleştirilen AKEL Kongresi’nde 899 üyeden 800’ünün, Mavroyannis’in desteklenmesi yönünde, 99 üyenin de desteklenmemesi yönünde oy kullandığını kaydederek, buna göre Mavroyannis’in yüzde 90 oranında oy aldığını belirtti.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, kongredeki açıklamasında Mavroyannis’in desteklenmesi kararının “siyasi sorumluluk eylemi” olduğunu ve partinin ideolojik ve geleneksel çizgilerin ötesinde, memleketin iyiliğini teşvik etme iradesine işaret ettiğini söyledi.

Stefanu, Mavroyannis’in Kıbrıs sorununu derinlemesine bildiğini, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon modeline inandığını ve müzakerelere, adil ve kalıcı çözüm hedefiyle kaldığı yerden yeniden başlanmasını savunduğunu ifade etti.

Stefanu ayrıca, deneyimli ve dürüst bir kişilik olarak nitelendirdiği Mavroyannis’in, toplumsal hassasiyetleri olduğunu ve halkı kucaklayabilecek vizyonu bulunduğunu da dile getirdi.

-Mavroyannis

Gazete devamla, Mavroyannis’in AKEL Kongresi’nden çıkan sonuçla ilgili açıklamasını aktardı.

Habere göre Mavroyannis, AKEL’in kendisine destek verecek olmasından ötürü mutluluk duyduğunu ve AKEL’e teşekkürlerini sunduğunu belirterek, bu kararın kendisine, ülkede gerçek bir ilerleme kaydedilmesine yönelik çabaya liderlik etme sorumluluğu yüklediğini söyledi.

Gazete, Mavroyannis’in ilerleyen günlerde adaylığını resmen ilan edeceğini yazdı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Mavroyannis Yakında Adaylığını İlan Edecek”

Politis gazetesi: “Mutluluk Verici Oranlarla Aday Gösterildi… AKEL’in Parti İçi Sandıklarından Andreas Mavroyannis İçin Yüzde 90 Oy Çıktı”

Fileleftheros gazetesi: “AKEL’de Ok Yaydan Çıktı”.