AKEL'den doğalgaz konusunda hükümete eleştiri

Güney Kıbrıs’ın elektrik üretiminde kullanılmak amacıyla doğal gaz ithal etmesi konusunda son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle AKEL’den Rum hükümeti ve DİSİ’ye eleştiri geldi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, AKEL’den dün yapılan açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası’nın aralarında doğal gazın da bulunduğu fosil yakıtları kullanan projeleri desteklememe kararının Güney Kıbrıs’a doğal gaz ithal edilmesi planlarını tehlikeye soktuğu belirtildi.

AKEL, Anastasiadis hükümeti ve DİSİ’nin doğal gaz ithalinin sağlanması ve elektrik üretiminde kullanılması projesinde büyük yanlışlara imza attığını belirtirken finansmanın kaybedilmesi durumunda projenin de sona ereceğini vurguladı.