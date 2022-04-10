AKEL'den Kıbrıslı Türklerin eylemlerine destek

AKEL’in, “Kıbrıslı Türklerin son günlerde toplumsal ve ekonomik mutsuzluk nedeniyle yaptığı eylemlere” destek belirttiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL’den yapılan açıklamada, “Son günlerde Kıbrıs Türk toplumundaki ilerici kesimler tarafından sendikalar ve sol partiler öncülüğünde toplumsal ve ekonomik mutsuzlukla ilişkili toplu eylemler meydana gelmektedir. Eylemler Kıbrıs Türk liderliği ile Türkiye aleyhindedir. AKEL olarak Kıbrıslı Türklerin adalet mücadelesine ve toplumsal varlığının güvence altına alınmasına tam destek belirtiriz.” ifadeleri kullanıldı.

Habere göre AKEL ayrıca, “Bu mücadelelerin tüm Kıbrıs halkının federal çözüm ve yeniden birleşme için gösterdiği mücadelenin bir uzantısı olduğunu ve federasyon çözümünün, toplumsal ve ekonomik sorunlarla baş edebilmenin tek yolu” olduğunu savundu.