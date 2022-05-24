AKEL'den KKTC ile TC arasındaki protokol konusunda iddialar

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki protokolün, Kıbrıslı Türkler aleyhinde yeni bir darbe olduğu iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, söz konusu protokolün Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluşu, özgürlüğü ve hakları açısından yeni bir darbe olduğunu, öte yandan bunun Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da yeni oldubittiler ileriye götürdüğünü öne süren AKEL, bu gelişmenin, ekonomik kriz, yeni fiyat artışları ve Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunun içişlerine siyasi müdahalede bulunduğu bir zamanda gerçekleştiğini ileri sürdü.

Açıklamasında bu gelişmeleri şiddetle kınadığını belirten AKEL, müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorunundaki kötü gidişatın tersine çevrilmesi için, iki toplumdan ilerici güçlerle birlikte, ortak mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteye göre Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ise açıklamasında, KKTC’den Güney Kıbrıs’a nakledilecek ürünlerle ilgili yeni GYÖ’lerin “işgali pekiştirmek için yeni bir adım daha teşkil ettiğini” iddia etti.