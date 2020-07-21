 AKEL'den Rum Hükümetine ABD eleştirisi

AKEL, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki askeri eğitim programı konusunda hükümete eleştiriler yöneltti.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Stefanu, “Kıbrıs’ın ABD ile ortak çıkarları nelerdir?”, “egemen bir devlet ne zamandan beri, ülkemizin trajedisinde günahkar bir rol oynayan yabancı bir devletin çıkarlarından yana sevinç gösterisinde bulunuyor?” şeklinde sorular sorarak hükümet ve ilgili bakanın sürekli olarak ABD’nin RMMO’ya sağlayacağı askeri eğitim programı konusunda sevinç gösterisinde bulunduğunu belirtti.

Stefanu, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin çok net olduğunu ve bu programın Amerikan çıkarlarını ileriye götürmekle ilgili olduğuna dair yersiz açıklamada bulunduklarını ifade etti.

Anastasiadis hükümetinin, Güney Kıbrıs’a, Türkiye aleyhine destek sağlayacağı yanılsamasıyla ABD’nin her talebini yerine getirerek, ülkeyi “Batı’nın ileri karakolu” haline dönüştüren dogmayla bir dış politika izlediğini ifade eden Stefanu, hükümet edenlerin bugüne kadar sonuçları çıkarması gerektiğini ancak bunu yapmadıklarını belirtti.