AKEL'den Rum Hükümetine çağrı

AKEL Merkez Komitesi, Rum hükümetine, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olduğu mesajını sürekli göndermesi çağrısında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, dün toplanan AKEL Merkez Komitesi’nin Kıbrıs sorununu ele aldığını, toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada ise Rum hükümetine çağrıda bulunulduğunu yazdılar.

AKEL’in açıklamasında, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine, Crans Montana’da kaldığı yerden ve uzlaşılmış zemin temelinde yeniden başlamaya, koşulsuz şartsız hazır olduğu mesajını kararlılıkla ve sürekli vermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, arzu edilen çözüm konusunda vatandaşların yeterince hazırlanabilmeleri için Rum hükümetinin faaliyet yürütmesi gerektiğine dikkat çekilerek, müzakerelerin çıkmaza girmesi ve yarattığı boşluğun, Türkiye’ye yeni “oldu bittiler yaratma” olanağı tanıdığı iddiasında da bulunuldu.