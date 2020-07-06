AKEL endişeli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kathimerini gazetesinde dün yer alan söyleşisindeki bazı ifadelerinin, AKEL’de endişeye neden olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL Polit Büro Üyesi Hristos Hristofidis, açıklamasında, “BM’nin Kıbrıs sorununun gidişatını belirleyen olaylar konusunda çok farklı yoruma sahip olduğuna dair itirafın, kendilerini düşündürmesi ve endişelendirmesi gerektiğini” ifade etti.

Hristofidis sözlerini şöyle sürdürdü; “Eğer Anastasiadis’in iddia ettiği gibi, Birleşmiş Milletler (BM) (Anastasiadis’ten) tamamen farklı bir hikaye anlatıyorsa, iki şey olabilir; ya BM gerçeği söylüyor, bu yüzden icraatlarımız başarısızdı, ya da BM, provokasyonları ve uzlaşmazlığına rağmen Türkiye’yi koruyor.”

Hristofidis, bunun, olduğunu düşündükleri şeyleri kanıtlamak ve bunlar konusunda ikna etmekle ilgili icraatları konusunda, kendilerini düşündürmesi gerektiğini de ifade etti.

Haberde, Anastasiadis’in “Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin ileri sürülen provokasyonlarını ele alma konusunda isteksiz olması ve etkili olmamasına” dair ifadelerinin de AKEL’de kaygıya neden olduğu belirtildi.