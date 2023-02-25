AKEL heyeti Kıbrıslı Türk öğrenci ve öğretmenlerini mezarlarını ziyaret etti

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki heyetin, dün Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin defnedildiği Gazimağusa mezarlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetinin, Gazimağusa mezarlığını ziyaret ederek mezarlara çiçek koyduğunu yazdı.

Habere göre AKEL heyeti, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini de ziyaret ederek taziyelerini sundu.

AKEL heyetinde, Yürütme Bürosu üyesi Hristos Zannettos, Basın Sözcüsü ve milletvekili G.Kukuma, POGO Genel Sekreteri Skevi Kukuma, Yeniden Yakınlaşma Bürosu şefi İlias Dimitriu, Yeniden Yakınlaşma Ofisi üyesi Antri Dimitriu ve diğer üyeler yer aldı.