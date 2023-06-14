AKEL: “iki halk, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü modası geçmiş söylemler”

AKEL, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortak basın toplantısında yaptığı açıklamaları “Crans Monana çöküşünden sonra Kıbrıs sorununun girdiği trajik durumu gösteren uzlaşmazlık çılgınlığı” olarak niteledi.

Haravgi haberi “Erdoğan-Tatar Uzlaşmazlık Çılgınlığı ve Bunun Nasıl Göğüsleneceği… AKEL: Türkiye’nin Ciddi Şekilde Sınanması İçin Ne Yapılması Gerektiğini Görmemiz Şart” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre, "iki halk, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü" söylemlerini modası geçmiş diye niteleyen AKEL, Türkiye ve KKTC’ye "geçmişin çıkmaz politikalarına geri dönme” ve müzakere sürecine başlamak için tanınma şartını koşul olarak öne sürme eleştirisinde bulundu.

AKEL, Türkiye ve KKTC’nin bu söylemlerini “akortsuz ses” olarak niteledi ve bunlar devam ettikçe Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasının mümkün olmayacağını savundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ege ve Akdeniz’de barıştan başka çıkış yolu olmadığı" ve "Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için çabalarına samimiyetle devam edeceği" söyleminin hiçbir siyasi karşılığı olmadığı iddia edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “neyin yanlış gittiği ve Türkiye’nin ciddi şekilde sınanması için ne yapılması gerektiğini” ciddiyetle düşünmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs Rum tarafı, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesini istediğini söylerken kast ettiğinin tam olarak bu olduğu konusunda uluslararası unsuru ikna etmesi, kırmızı çizgileri aşmayacak teşvikler vermeli. Hristodulidis’i, AKEL’in kısa süre önce kendisine ve Ulusal Konsey’e sunduğu güncel öneriyi incelemeye çağırıyoruz” denildi.