AKEL'in CTP kurultayındaki selamlaması Rum basınında

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) dün toplanan 28’inci kurultayında yaptığı selamlama konuşmasında “AKEL ile CTP’nin ezelden beridir BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirlendiği şekliyle, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü için ortak mücadele verdiklerini” söyledi.

Haravgi gazetesinde “Federasyon Çözümü AKEL-CTP İçin Tek Yol” başlığıyla yer alan habere göre, konuşmasında “çözüm temeline, iki tarafın Hristofyas-Talat döneminden 2017 yılına kadar olan görüş birlikleri ile Guterres çerçevesinin belirli bir içerik sağladığını” ifade eden Stefanu, Crans Montana’da kaldığı noktadan başlayarak, bir sonraki müzakere çabasının dayanması gereken temelin bu olduğunu savundu.

Konuşmasında AKEL merkez komitesinin CTP üyeleri, delegeleri ve yönetimine selamlarını da ileten Stefanu, Kıbrıs sorunundaki son derece olumsuz gelişmeler yanı sıra adadaki ve geniş bölgedeki istikrara ilişkin tehlikelere de işaret etti.

“Milliyetçi-şovenizmin canlanması, iki devletli çözüme ilişkin kabul edilemez tez ve/veya yeni ortaya çıkan fikirlere karşı, Kıbrıs’ta kalıcı barış, güvenlik ve refah için tek yolun federasyon çözümü olduğuna ikna etmek için çabayı sürdürmekle yükümlü olduklarını” da öne süren Stefanu, konuşmasında, “Kıbrıs sorununun çözümünün, Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının ve iradesinin korunması için öncülük ettiğiniz zorlu mücadelede zafere ulaşacağınızdan eminiz” ifadesini de kullandı.

Stefanu sözlerinin sonunda “iki partinin, hem Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına, hem de ortak vatanın yeniden birleşmesi ve çözüm mücadelesinde tüm Kıbrıslıların harekete geçmesi ihtiyacına yapıcı bir şekilde katkıda bulunmak için başrol oynamaları konusundaki önemli rollerine” de dikkati çekti.

Fileleftheros ise habere “Stefanu: AKEL ile CTP’nin Çözüme İlişkin Çabalarda Başrol Oynama Konusundaki Rolü Önemli” başlığıyla yer verdi.