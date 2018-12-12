AKEL'in müzkere grubundan ayrılması ortalığı alevlendirdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Özel Danışman Jane Holle Lute’un adaya gelmesine kısa bir süre kala, AKEL’in, müzakere grubundan ayrılmasının iç cephede “ortalığı alevlendirdiği” bildirildi.

Alithia gazetesi, AKEL’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümüne bağlılığını sorgulamaya başladığını ve Anastasiadis’in, iki devlet unsurlarını içeren çözüm şekline yöneldiğini savunduğunu yazdı.

AKEL’in, partinin Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis’e, pazartesi akşamı Rum Başkanlık Sarayı’nda müzakere grubuyla yaptığı hazırlık toplantısına katılmaması talimatı verdiğini kaydeden gazete, daha sonra da, Çelepis’in müzakere grubundan çekildiğinin anlaşıldığını belirtti.

Gazete, AKEL’in bu tavrının Başkanlığın büyük tepkisine yol açtığını; ancak kamuoyuna tepkisini daha ılımlı yansıttığını kaydederek, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, konuyla ilgili açıklamasında “herkesin, seçiminde özgür olduğunu” belirttiğini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, artık partisinin, Anastasiadis’in iki toplumlu ve iki kesimli federasyon hedefini terk ettiği konusunda ikna olduğunu ve bu bağlamda, müzakere grubuna katılamayacaklarını söyledi.

Kiprianu, AKEL’in bu tavrının, Başkanlık veya başka taraflarca eleştirilmek yerine, Anastasiadis’in iki toplumlu ve iki kesimli federasyon hedefinden uzaklaşmasının etkileri olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Anastasiadis’in diğer siyasi partilerle ve yabancı diplomatlarla yaptığı görüşmelerde, federal çözümden uzaklaştığını ve iki devletlilik unsurlarını içeren çözüm arayışına girdiğini ima ettiğini belirten Kiprianu, bunlarla birlikte endişelerini teyit edecek çok daha fazla olay bulunduğunu söyledi.

Kiprianu, iki devletli çözüm fikrine karşı çıkan birinin, bunu sert şekilde dillendirmesi ve asla böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söylemesi gerektiğinin altını çizdi.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in tavrında değişiklik yapması durumunda, müzakere grubuna geri dönmesi olasılığını da açık bıraktı.

ÇELEPİS MÜZAKERE GRUBUNDAN NEDEN AYRILDIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Gazete devamla, AKEL’in Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis’in, “Sigma”ya, müzakere grubundan ayrılma nedenleriyle ilgili açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Çelepis, arzu edilen çözümle ilgili anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda, kendisinin faydalı olamayacağını kaydederek, geçmişte de, 2004 referandumundan sonra müzakere grubundan ayrıldığını anımsattı.

Çelepis, ortak hedefin olmadığı bir grupta yer almanın hiçbir faydası olmadığına işaret ederek, şayet Anastasiadis yeniden iki toplumlu ve iki kesimli federasyon hedefine dönerse, kendisini nerede bulabileceğini bildiğini ve kapısının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteciler tarafından, Crans Montana’daki müzakerelerde yaşanan çıkmazın ardından neden müzakere grubundan ayrılmadığının sorulması üzerine ise Çelepis, anlaşmazlıkların Mont Pelerin’daki müzakerelerde başladığı, ancak gelişme halinde olan bir süreçte bulunulmasından dolayı, müzakere grubundan ayrılmadığı yanıtını verdi.

MARKİDİS DE MÜZAKERE GRUBU TOPLANTISINA KATILMADI

Gazete, Rum Eski Başsavcı Alekos Markidis’in de, uzun zaman sonra davet almış olmasına karşın, pazartesi günkü müzakere grubu toplantısına katılmadığını yazdı.

Habere göre Markidis, “SuperSport FM”e dün yaptığı açıklamada, sağlık sebebiyle toplantıya katılamayacağını zamanında bildirdiğini, ancak bu toplantının “göstermelik” olduğunu düşündüğünü ve Anastasiadis’in son zamanlardaki icraatları ve açıklamalarını tasvip etmediğini söyledi.

Rum Yönetimi eski Başkanı Tasos Papadopulos’un önceki günkü anma töreninde yapılan açıklamalardan sonra, müzakere grubunda yerinin olmadığından emin olduğunu belirten Markidis, Crans Montana’daki müzakerelerden bu yana geçen 15 ayda birçok gelişme meydana geldiğini kaydetti.

Markidis, Anastasiadis’in müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istediğini söylediğini; Akıncı’nın Guterres Çerçevesi ile ilgili stratejik anlaşma önerisi yaptığını, Anastasiadis’in konuyu tek başına ele aldığını, Çavuşoğlu ile görüşüldüğünü ve müzakere grubuna hiçbir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

Lute’un adaya geldiğini ve yine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Markidis, desantralize federasyon açıklaması yapıldığını ve Anastasiadis’in, desantralizasyonu açıklamadan önce yine müzakere grubundan fikir almadığını kaydetti.

Markidis, meselenin, müzakere grubunun rolünün ne olduğu ve referans şartlarının tartışıldığı bu dönemde, müzakere grubunda yaşanan bu durumun Lute’a nasıl yoğun çaba harcandığı şeklinde yansıtılacağı olduğunu söyledi.

DİSİ: “AKEL’DEN ANASTASİADİS’E YAPILMIŞ GEREKSİZ BİR SALDIRI”

Gazete, DİSİ’nin de AKEL’in müzakere grubundan ayrılması konusunda açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre DİSİ, AKEL’in gereksiz yere Anastasiadis’e saldırdığını kaydederken, Lute’un gelişine kısa bir süre kala AKEL’in bu yaptığının hangi çıkara hizmet ettiği sorusunu yöneltti.

DİSİ, memleketin geleceğiyle ilgili içinde bulunulan bu kritik dönemde, herkesin sorumluluk üstlenmesi ve Anastasiadis’i, müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabada desteklemesi gerektiğini belirtti.

PALMAS: “ÜZGÜNÜZ”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas’ın, AKEL’in müzakere grubundan ayrılmasından üzüntü duyduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre Palmas, “Active”e yaptığı açıklamada, AKEL’in Anastasiadis’e Kıbrıs sorunundaki icraatları nedeniyle yönelttiği eleştirilerden üzüntü duyduğunu dile getirirken, bu gibi eleştirilerin yalnızca zarar verdiğini ve Anastasiadis’in iki toplumlu ve iki kesimli federasyon hedefine bağlı olduğunu söyledi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Başkanla Kopma Uç Noktada”

Politis gazetesi: “Lute’un Gelişi Öncesinde Ya Parçalanma Ya Birlik”

Haravgi gazetesi: “Anastasiadis İki toplumlu ve İki Kesimli Federasyon Hedefini Terk Etmek İstiyor”.