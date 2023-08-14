AKEL: “Kıbrıs sorununun gidişatı tehlikeli ve endişe verici”

Barış Harekâtının ikinci aşamasının 49’uncu yıldönümü vesilesiyle açıklama yayımlayan AKEL “Kıbrıs sorununun gidişatının tehlikeli ve endişe verici olduğunu” iddia etti.

Haravgi’ye göre açıklamasında Türkiye’yi “Maraş’a ve tüm Kıbrıs’a yönelik emrivakiler yapmakla” suçlayan AKEL Kıbrıs sorunundaki gidişatın tehlikeli ve endişeli olduğunu, taksimin olası kesinleşmesinin Kıbrıs halkı için yeni bir felaketler ve maceralar döngüsü anlamına geleceği” görüşünü ortaya koydu.

AKEL’in “fiilî durumu ya da taksimci çözümleri asla kabul etmeyeceği, tek çözüm yolunun iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon olduğu, bu çözüm için müzakerelerin 2017’de koptuğu yerden, Guterres Çerçevesi ve bütün müzakere kazanımları çerçevesinde yeniden başlaması gerektiği” öne sürüldü. Açıklamada “Erdoğan ve Tatar’ın egemen eşitlik ve iki devlet taleplerini iptal etmenin en etkin yolu budur” denildi.