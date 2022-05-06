AKEL Polit Büro “Andreas Mavroyannis” dedi

AKEL Polit Bürosu’nun, Rum Başkanlık seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda Andreas Mavroyannis’in isminin ön plana çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, AKEL Polit Büro toplantısında çıkan ismin, yarın gerçekleştirilecek olan Merkez Komite toplantısına önerildiğini yazdı.

AKEL Polit Büro toplantısında Andreas Mavroyannis ve Ahilleas Dimitriadis olmak üzere iki isim üzerinde durulduğunu yazan gazete, bu iki isim üzerinde oylama yapıldığını, bunun soncunda da Andreas Mavroyannis’in 11; Ahilleas Dimitriadis’in ise 6 oy aldığını, bir çekimser bir de eksik oyun bulunduğunu belirtti.