AKEL sözcüsünden hükümete eleştiri

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, yabancı basında yer alan, siyasi olarak açığa çıkmış kişilere, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu verildiğine dair haberlerin ülkeyi zor durumda bıraktığını belirterek, hükümete eleştiri yöneltti.

Politis gazetesine göre, “Reuters” haber ajansının, Kamboçya başbakanı ve hükümetinin ileri gelenleri ile ailelerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna sahip olduğu şeklindeki haberine atıfta bulunan Stefanu, Güney Kıbrıs’ın yine uluslararası medyada kara para aklama merkezi ve altın pasaportlar ve cömert vatandaşlıklar devleti olarak gösterildiğini belirtti.

Stefanu, hükümetin, ülkeyi, ismini ve malum çıkarlarını savunmayı reddettiğini belirterek, neyi gizlediği sorusunu sordu.