AKEL ve DİKO arasındaki göüşme DİSİ'yi memnun etmedi

Güney Kıbrıs’ta AKEL ile DİKO partileri arasında gerçekleştirilen ve gizli olduğundan söz edilen görüşmelerin, gündemi meşgul etmeye devam ettiği haber verildi.

AKEL ile DİKO arasında yapılan görüşmenin, partiler arasında “açıklamalar savaşı” yaşanmasına neden olduğunu yazan Politis gazetesi, görüşmeyle ilgili söylenti ve tepkileri aktardı. Gazeteye göre, söylenti ve tepkiler, DİKO ve AKEL tarafından desteklenmekte olan Simos Yoannu’nun sözde “Maraş Belediye Başkanlığına” seçilmesi ve AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis’in “Sol için, Kıbrıs için zaferler başladı” şeklindeki facebook paylaşımının ardından yeniden alevlendi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, partiler arasındaki görüşmenin konusunun 2023 yılındaki başkanlık seçimleri olduğunu yalanladığını anımsatan gazete, Kiprianu’nun AKEL’in bu seçimler için gelecekte işbirlikleri isteyeceği ve hedefin DİSİ ile Nikos Anastasiadis’in iktidardan gitmesi olduğuna dair ifadelerinin ise DİSİ’nin tepkisine neden olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriyu, konuyla ilgili açıklamasında, AKEL’e ‘tek endişesi, iktidara tırmanma’ eleştirisinde bulundu. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise bunu yanıtında, DİSİ’nin yön şaşırtmaya çalıştığını ifade etti.

Andros Kiprianu ile Nikolas Papadopulos arasında gerçekleştirilen görüşmede, 2023 yılındaki başkanlık seçimleriyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını yineleyen Stefanu, partinin, Kıbrıs sorunu da dâhil olmak üzere, temel meselelerde görüş birlikleri olan yerlerde, ittifaklar kurduğunu savundu.

Stefanu, DİSİ partisini, Kıbrıs sorununu başkanlık koltuğu için kurban ettiği gerekçesiyle de eleştirdi.

AKEL ile DİKO arasındaki görüşmeyle alakalı konunun, DİKO içerisinde de cepheler açılmasına neden olduğunu yazan gazete, partinin bazı üyelerinin görüşmeyi onayladığını, bazılarının da görüşmenin konusuyla alakalı olarak derhal izahat istediklerini ekledi.