AKEL, yeni sınır kapıları açılmasını istiyor

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin “Athineu-Lurucina” (Kiracıköy-Akıncılar) bölgesi, “Kokkina” (Erenköy) ve Lefkoşa’nın merkezinde olmak üzere yeni sınır kapılarının açılmasını istediği haber verildi.
AKEL, bunun, sıradan insanların ilişkilerinin Kıbrıs sorunundaki federal bir çözüm açısından katalizör olabileceğinin apaçık kanıtlandığı an olduğunu da savundu.
Sınır kapılarının insanlar arasındaki temasların daha fazla gelişmesi için geçici bir araç olduğunu da ifade eden AKEL, bu gidişata yönelik olarak “Athineu-Lurucina” (Kiracıköy-Akıncılar) bölgesi, “Kokkina” (Erenköy) ve Lefkoşa’nın merkezinde olmak üzere yeni sınır kapılarının açılmasını istediğini yineledi.