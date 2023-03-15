AKEL Yunanistan’la yapılan anlaşmaya tepkili

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunanistan’a yaptığı ilk ziyarette Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yaptığı Yüksek Konsey kurma ve bu çerçevede Rum ve Yunan bakanlar kurullarının Rum Yönetimi Başkanı ve Yunanistan Başbakanı’nın da katılacağı rutin toplanması anlaşması AKEL’in tepkisine neden oldu.

Fileleftheros’un “Hükümetin AKEL ile İlk Zıtlaşması” başlıklı haberine göre AKEL, Rum ve Yunan bakanlar kurullarının Hristodulidis ve Miçotakis’in de katılımıyla belirli zaman aralıklarında rutin toplantılar yapmasının “başka şeylere gönderme yaptığına” ve Güney Kıbrıs’ın “bağımsız iki toplumlu devlet olarak varlığı hakkında doğru mesajlar vermediğine” dikkat çekti.

Bununla birlikte Güney Kıbrıs’ın “mücadelesindeki en önemli desteği” olan Yunanistan’la güçlendirilmiş ve çok taraflı devletlerarası işbirliğinin gerekli olduğu görüşünü de belirten AKEL Hristodulidis hükümetinden cevap ve izahat beklediğini belirterek “bu tür ciddi meselelerin, kararların ilan edilmesinden önce Rum Ulusal Konsey’de görüşülmesi beklenir” vurgusunu yaptı.

AKEL’e Atina’dan cevap veren Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Yunanistan ile olan ilişkilerin, enerji ve denizcilik gibi ortak hedefler ve taleplere yönelik daha iyi işbirliği ve koordinasyon sağlanması için artık Yüksek Konsey çatısı altında kurumsallaşmakta olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs’ın halen Mısır ile Yunanistan’ın da birçok Balkan ülkesi ve Türkiye ile böyle bir Yüksek Konsey oluşturduğunu hatırlattı.

DİKO ise AKEL’in, Güney Kıbrıs-Yunanistan Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına gösterdiği tepki ile AB’nin nasıl işlediğini anlamadığını gösterdiği görüşünü ortaya koydu. Almanya ile Fransa ve Fransa ile İtalya arasında bu tür işbirlikleri olduğunu, Yunanistan ile Türkiye arasında da böyle bir konsey olduğunu belirten DİKO, “sıkı ilişkilerin, Avrupa’da tarihi bağlantıları olan Kıbrıs ve Yunanistan arasında bugüne kadar böyle bir konsey neden olmaması tuhaf” dedi.

Haberi “AKEL Ortak Toplantılar Hakkında İzahat İstiyor” başlığıyla aktaran Haravgi, EDEK’in Rum-Yunan Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi anlaşmasını kutladığı açıklamasını “EDEK PanHelen ve Yunan Ordusu İstiyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre EDEK Hristodulidis ile Miçotakis’in vardığı bu anlaşmayı partinin (EDEK), “Helenizm’in önündeki, en tehlikelisi Türk yayılmacılığı ve Kıbrıs sorunu olan zorluklara göğüs gerilmesi için PanEtnik politika belirlenmesi önerisinin hayata geçirilmesinin başlangıcı” olarak niteledi.

EDEK açıklamasında, öneriyi Marinos Sizopulos’un Şubat 2021’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada, üç bacaklı PanEtnik politikanın üçüncü bacağının Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin canlandırılması ve Güney Kıbrıs’taki Yunan askerinin (ELDİK) personel sayısı ve silah açısından yükseltilmesi ile ilgili olduğu belirtildi. Böyle bir şeyin, caydırıcılık gücünün artırılmasının ötesinde Yunanistan’ın kararlılığına ve Doğu Akdeniz’deki jeostratejik rolünün yükseltilmesine katkı koyacağı belirtildi.