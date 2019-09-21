Akel’den Akar’a “yanıt”



Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları son açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Alithia gazetesi bu açıklamalara manşetinden ve iç sayfadan “Tehdit Yağmuru- 1974’te Olduğu Gibi Kararlıyız” başlıklarıyla yer verirken, Haravgi ise bu açıklamalara “Siyasi Eşitlik veya İki Devlet- Fuat Oktay: Siyasi Eşitlik Olmadan Müzakereler Başlamaz- Akar: 1974’te Olduğu Gibi Aynı Kararlılığa Sahibiz- Oktay: Maraş Yerleşime Açılacak” başlıklarıyla yer verdi.

Haravgi gazetesine göre AKEL partisi ise, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamasına verdiği yanıtta, “Türkiye Savunma Bakanı’nın Kıbrıs aleyhindeki yeni tehditlerini şiddetle kınayarak, şiddet ve savaş tehditlerinin çağdaş dünyada ve uluslararası ilişkilerde yeri olmadığını” yazdı.