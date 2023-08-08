AKEL’den, Erenköy Direnişinin yıldönümüyle ilgili iddialar

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, Erenköy Direnişinin 59’uncu yıldönümü dolayısıyla bazı iddialarda bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre AKEL, “Türkiye’nin 1964 yılında Dillirga’da gerçekleştirdiği hava saldırısının çağdaş Kıbrıs tarihinde kanlı ve acı verici bir sayfa teşkil ettiğini” iddia etti.

Dillirga’daki Türk bombardımanlarının, Kıbrıs’ın bölünmesiyle ilgili NATO planlamalarının tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğini de öne süren AKEL, partinin, milliyetçilik ve Kıbrıs’ın NATO’laşması senaryolarıyla mücadele ettiğini, öte yandan ülkenin serbest dış politikasını desteklediğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın Bağlantısızlar Hareketi ve sosyalist devletler topluluğundan aldığı diplomatik ve siyasi desteğin, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" devlet varlığının kurtarılmasında belirleyici olduğunu da ileri süren AKEL, Kıbrıs tarihinde yabancı askerler ve yabancı vasilerin olmadığı yeni bir sayfa açılmasının ne kadar gerekli olduğunu iddialarına ekledi.