AKEL’in darbecilerin onurlandırılmasıyla ilgili eleştirileri sürüyor

AKEL partisinin, Rum hükümetinin 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntasının Kıbrıs'ta yaptığı darbenin yıldönümünde, hem darbecileri hem de direnişçileri onurlandırmasına yönelik tepkisi sürüyor.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün katıldığı bir programda konuyla ilgili olarak yeniden eleştirilerde bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Stefanu’nun konuşmasında “Kahramanlara ait değerleri, emir altında olsa dahi, devleti yıkan kişilere atfeden herhangi bir devlet biliyor musunuz” sorusunu sorduğunu iletti.

Stefanu, AKEL olarak kendilerinin kimseye dua okunmasına karşı olmadıklarını da ifade etti.

-Letimbiotis

Gazeteye göre, Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün katıldığı bir programda, hükümete yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta, hükümetin temsilcisinin görevli olarak hizmet başında olan askerlerin duasına ilk kez katılmadığını söyledi.

Darbenin 49 yıl akabinde, bunu hafızalardan silmemeleri öte yandan hain darbeyi ve bunun yol açtığı şeyleri hatırlamaları gerektiğini düşündüklerini ifade eden Letimbiotis, birlik ve beraberliğin bundan daha önemli olması gerektiğine de işaret etti.

Bunun devleti daha önce de meşgul eden bir konu olduğunu ve özellikle bu yıl neden buna neden bu kadar tepki verildiğini anlamadıklarını ifade eden Letimbiotis, kendilerinin ileriye bakmak istediklerini söyledi.

-AKEL’den DİSİ’ye NATO’ya katılım konusunda da tepki

AKEL’in DİSİ partisine, parti sözcüsünün açıklamaları ve Haris Yeorgiadis’in geçtiğimiz hafta sonunda Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılması konusundaki demeciyle ilgili olarak da tepki gösterdiğini yazan gazete, AKEL basın sözcüsünün dün yaptığı açıklamada, Temmuz ayının ve kara yıldönümlerinin ortasında DİSİ’nin Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılmasını gündeme getirdiğini belirttiğini iletti.

Gazeteye göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, DİSİ partisinde, Güney Kıbrıs’ın hafızasından ihanetin manevi sorumlularıyla ilgili gerçeklerin ve trajedinin silinmek istediğini söylerken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da konuyla ilgili açıklamasında “darbenin başkahramanlarının Kıbrıs’ı bölmek için, Türkiye ve Cuntacı Yunanistan’ın işbirliğiyle hazırlanan NATO planlamaları ile yabancıların planlamalarını uyguladığını” söyledi.

Stefanu “Kıbrıs aleyhindeki çifte suçun NATO’dan ilham aldığını ve Kıbrıs’ın NATO’nun kurbanı olduğunu” sözlerine ekledi.