AKEL’in Grivas aleyhinde meclise sunduğu karar Hristodulidis destekçilerini rahatsız etti...

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, 7 Aralık “Direniş Savaşçılarını Anma Günü” sebebiyle “Demokratik Direnişle” ilgili sunduğu bir karara Rum Meclisi Genel Kurulu tarafından olumlu oy verilmesinin, aynı zamanda devlete Yorgos Grivas için yapılacak anıtların finansmanını durdurma çağrısı yapılmasının, başkanlık seçimleri adaylarından Nikos Hristodulidis’in destekçilerinin bir kısmını rahatsız ettiği haber verildi.

AKEL’in meclise sunduğu kararın DİKO, EDEK ve DİPA’nın oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildiğini, öte yandan DİKO, EDEK ve DİPA’nın başkanlık seçimlerinde Hristodulidis’in adaylığını destekleyen ve mecliste temsil edilen üç siyasi parti olduğunu anımsatan gazete, DİSİ ile ELAM’ın ise AKEL’in sunduğu karar konusunda aleyhte oy kullandıklarını belirtti.

Hristodulidis’in özellikle sağ kanattan ve DİSİ’den olan destekçilerinin bu karardan rahatsız olduklarını yineleyen gazete, öte yandan Hristodulidis’in dün Limasol’da ilçesindeki köylere yaptığı ziyaret çerçevesinde, EOKA’nın mücadelesine özel atıfta bulunduğunu belirtti.

Gazete Hristodulidis’in kurmaylığından yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in her yöne “eğer bugün Kıbrıs Cumhuriyeti varsa, bu EOKA’nın 1955-59 yılları arasında verdiği bağımsızlık mücadelesinden kaynaklanıyor” mesajını gönderdiğini de ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, “Demokratik Direnişle” ilgili olarak AKEL’in sunduğu ve Mecliste oy çokluğuyla kabul edilen kararın, Apollon futbol takımı yanı sıra APOEL ve Anorthosis takımlarının organize taraftarlarını rahatsız ettiği ifade edildi.

Rum Meclisi'nin “Demokratik Direnişle” ilgili kararının bazı futbol kulüplerinin aşırı sağ çevreleri ile organize taraftarların tepkilerine neden olduğunu kaydeden gazete, AKEL’in Grivas aleyhinde meclise sunduğu metnin “EOKA B lideri Grivas’ı, vatandan gelen herhangi bir onura layık olmayan biri olarak” nitelendirdiğini ekledi.