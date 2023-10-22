AKEL’in tüzüklerinde ve yapılanmasında değişiklik önerisi

AKEL’in tüzüklerinde ve yapılanmasında değişiklik önerisi
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AKEL’in bazı tüzüklerinde ve yapılanmasında değişiklik yapılması için öneri sunulduğu bildirildi.

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Politis gazetesi, iki önemli belgenin ilerleyen günlerde AKEL üyelerinin önüne konularak oylanmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, önerilen değişiklikler arasında, AKEL genel sekreterinin Merkez Komitesi tarafından değil, doğrudan AKEL üyeleri tarafından seçilmesi, Merkez Komitesi’ndeki paralı çalışanların azınlıkta olması, partiye üye olmak isteyenler için prosedürlerin basitleştirilmesinin ve partinin ideolojisi değiştirilmeden genişletilmesi gibi önerilerin bulunduğunu kaydetti.

Haberde, belgelere göre AKEL’deki değişiklik önerileriyle, partide modernizasyonun hedeflendiği belirtildi.

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