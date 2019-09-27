Akıncı'nın Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanındaki konuşması Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısında yaptığı konuşma, Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasını “Akıncı’nın Sosyalist Enternasyonal’daki Konuşması-Siyasi Eşitlik Olmazsa Olmaz” ; Fileleftheros gazetesi “Siyasi Eşitlik” Talep Ediyor-Sosyalist Enetrnasyonal Zirvesinde Akıncı’nın Kıbrıs Sorununa İlişkin Konuşması”; Haravgi gazetesi “Akıncı: Anastasiadis Çelişkili- O’nu Bir Dediği Diğeri İle Tutmamakla, Görüş Birliklerini Terk Etmekle ve Çarpıtmakla Suçladı” başlıklarını kullandı.